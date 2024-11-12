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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал выставить России ультиматум по Украине

Ведомости

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц  готов выставить России 24-часовой ультиматум в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью Stern.

По словам Мерца, он выдвинет требование о прекращении боевых действий на Украине, предоставив Москве сутки для реакции. Если этот ультиматум не будет выполнен, он планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. При этом Мерц обозначил свою готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.

16 октября, выступая в Бундестаге, Мерц также предлагал предъявить России ультиматум, а затем «окончательно» снять ограничение на нападение на российскую территорию. «Я выступаю за то, чтобы предъявить России 24-часовой ультиматум о прекращении боевых действий. Если требование не будет выполнено, снимите ограничение на дальность вооружений для Украины и передайте ракеты Taurus», – заявил тогда Мерц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ФРГ не выдвигать России ультиматумов и заявила, что если Германия хочет прекращения боевых действий на Украине, ей необходимо прекратить снабжать Киев оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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