Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал выставить России ультиматум по Украине
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц готов выставить России 24-часовой ультиматум в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью Stern.
По словам Мерца, он выдвинет требование о прекращении боевых действий на Украине, предоставив Москве сутки для реакции. Если этот ультиматум не будет выполнен, он планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. При этом Мерц обозначил свою готовность к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.
16 октября, выступая в Бундестаге, Мерц также предлагал предъявить России ультиматум, а затем «окончательно» снять ограничение на нападение на российскую территорию. «Я выступаю за то, чтобы предъявить России 24-часовой ультиматум о прекращении боевых действий. Если требование не будет выполнено, снимите ограничение на дальность вооружений для Украины и передайте ракеты Taurus», – заявил тогда Мерц.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ФРГ не выдвигать России ультиматумов и заявила, что если Германия хочет прекращения боевых действий на Украине, ей необходимо прекратить снабжать Киев оружием.