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Захарова призвала ФРГ не выдвигать России ультиматумов

Ведомости

Если Германия хочет прекращения боевых действий на Украине, ей необходимо прекратить снабжать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «Известия». Так она ответила на предложение лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца выдвинуть России ультиматум.

«Хотят прекращения боевых действий – пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», – прокомментировала Захарова.

16 октября, выступая в Бундестаге, Мерц предложил предъявить России ультиматум, а затем «окончательно» снять ограничение на нападение на российскую территорию, пишет Westdeutsche Zeitung.

«Я выступаю за то, чтобы предъявить России 24-часовой ультиматум о прекращении боевых действий. Если требование не будет выполнено, снимите ограничение на дальность вооружений для Украины и передайте ракеты Taurus», – заявил Мерц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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