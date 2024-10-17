Захарова призвала ФРГ не выдвигать России ультиматумов
Если Германия хочет прекращения боевых действий на Украине, ей необходимо прекратить снабжать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «Известия». Так она ответила на предложение лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) и кандидата в канцлеры Фридриха Мерца выдвинуть России ультиматум.
«Хотят прекращения боевых действий – пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», – прокомментировала Захарова.
16 октября, выступая в Бундестаге, Мерц предложил предъявить России ультиматум, а затем «окончательно» снять ограничение на нападение на российскую территорию, пишет Westdeutsche Zeitung.
«Я выступаю за то, чтобы предъявить России 24-часовой ультиматум о прекращении боевых действий. Если требование не будет выполнено, снимите ограничение на дальность вооружений для Украины и передайте ракеты Taurus», – заявил Мерц.