Росконгресс заявил о потере Киевом самых рентабельных месторождений
Украина лишилась существенной части наиболее рентабельных месторождений – они расположены на территории регионов, которые были включены в состав России, Киев их не контролирует. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Запасы минеральных ресурсов Украины», пишет «РИА Новости».
До 2014 г. на Украине находились четыре ключевых месторождения лития. На данный момент два из них располагаются на территории России. Речь о Шевченковском литиевом рудном поле в Донецкой народной республике (оцененные запасы – 13,8 млн т литиевой руды, содержание оксида лития 1,24%) и месторождении Крутая Балка в Запорожской области. В Запорожье также имеются предприятия по производству губчатого титана, которые были самыми крупными в республике до 2022 г. Помимо прочего, на территориях, которые стали частью России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.
Согласно данным доклада, Киев еще располагает некоторыми запасами полезных ископаемых, но их экономическая ценность существенно ниже $500 млрд.
24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшую неделю встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров планируется подписание соглашения по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор. В частности, украинскую сторону не устраивает, что в документе нет гарантий безопасности, а также то, что Киеву придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.
Кроме того, в этот день президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. После он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам в том числе на новых территориях. При этом, по словам главы российского государства, возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».