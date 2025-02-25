Росконгресс заявил о потере Киевом самых рентабельных месторождений

До 2014 г. на Украине находились четыре ключевых месторождения лития. На данный момент два из них располагаются на территории России. Речь о Шевченковском литиевом рудном поле в Донецкой народной республике (оцененные запасы – 13,8 млн т литиевой руды, содержание оксида лития 1,24%) и месторождении Крутая Балка в Запорожской области. В Запорожье также имеются предприятия по производству губчатого титана, которые были самыми крупными в республике до 2022 г. Помимо прочего, на территориях, которые стали частью России, оказались семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна.