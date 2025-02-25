Польша подняла истребители на фоне «активности авиации России»

По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 19 украинских беспилотников. В том числе, 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще два дрона уничтожены над Курской областью. Один беспилотник российские силы ликвидировали над Калужской областью.