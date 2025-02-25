Польша подняла истребители на фоне «активности авиации России»
Польша подняла в воздушное пространство боевую авиацию страны из-за якобы интенсивных действий России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.
В командовании уточнили, что польская сторона задействовала все имеющиеся силы и средства, подняла в небо военную авиацию и привела в состояние готовности наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Принимаемые меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с Украиной.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 19 украинских беспилотников. В том числе, 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще два дрона уничтожены над Курской областью. Один беспилотник российские силы ликвидировали над Калужской областью.
После начала спецоперации на Украине украинские военные регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.