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Трамп счел странным вопрос об участии США в восстановлении Украины

Ведомости

Вопрос о готовности США участвовать в восстановлении Украины является странным, Америка уже достаточно вложилась в республику, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

В начале февраля американский лидер предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что президент США намерен сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

24 февраля Трамп объявил, что в ближайшую неделю встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что состоится подписание соглашения по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев выступает за поправки в договор – в частности, украинская сторона недовольна тем, что в документе нет гарантий безопасности, а также тем, что республике придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.

Между тем Росконгресс в своем докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины» отмечал, что страна лишилась существенной части наиболее рентабельных месторождений, так как они расположены на территории регионов, которые вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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