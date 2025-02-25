Трамп счел странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
Вопрос о готовности США участвовать в восстановлении Украины является странным, Америка уже достаточно вложилась в республику, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
В начале февраля американский лидер предложил обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог говорил, что президент США намерен сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
24 февраля Трамп объявил, что в ближайшую неделю встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что состоится подписание соглашения по добыче редкоземельных металлов на Украине. Киев выступает за поправки в договор – в частности, украинская сторона недовольна тем, что в документе нет гарантий безопасности, а также тем, что республике придется перечислять в спецфонд доходы от продажи ресурсов, пока сумма не достигнет $500 млрд.
Между тем Росконгресс в своем докладе «Запасы минеральных ресурсов Украины» отмечал, что страна лишилась существенной части наиболее рентабельных месторождений, так как они расположены на территории регионов, которые вошли в состав России.