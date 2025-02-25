Россия готова к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
У России есть перспективы и возможности для сотрудничества с США по редкоземельным металлам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков рассказал, что вчерашнее допущение президента РФ Владимира Путина о совместной работе с США по редкоземельным металлам является проявлением воли России к взаимодействию со Штатами. По мнению пресс-секретаря, это меры по нормализации диалога между странами и нормализация работы дипломатических ведомств на взаимной основе. Песков напомнил, что во время взаимодействия с администрацией бывшего президента США Джо Байдена взаимодействие между странами было фактически сведено к нулю.
Далее в повестке России и США стоит урегулирование украинского конфликта, и только после будут рассмотрены проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Песков отметил, что в Кремле есть свои планы по разработке стратегических ресурсов. Здесь открываются достаточно широкие перспективы.
«Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», – рассказал пресс-секретарь.
24 февраля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях.
Одновременно с этим в Вашингтоне проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов. «Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество», – сказал он.