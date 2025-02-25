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Россия готова к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Ведомости

У России есть перспективы и возможности для сотрудничества с США по редкоземельным металлам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков рассказал, что вчерашнее допущение президента РФ Владимира Путина о совместной работе с США по редкоземельным металлам является проявлением воли России к взаимодействию со Штатами. По мнению пресс-секретаря, это меры по нормализации диалога между странами и нормализация работы дипломатических ведомств на взаимной основе. Песков напомнил, что во время взаимодействия с администрацией бывшего президента США Джо Байдена взаимодействие между странами было фактически сведено к нулю.

Далее в повестке России и США стоит урегулирование украинского конфликта, и только после будут рассмотрены проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Песков отметил, что в Кремле есть свои планы по разработке стратегических ресурсов. Здесь открываются достаточно широкие перспективы.

«Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты», – рассказал пресс-секретарь.

24 февраля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях.

Одновременно с этим в Вашингтоне проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов. «Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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