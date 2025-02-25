Песков: Россия взаимодействует со всеми участниками «Друзей мира»

В сентябре 2024 г. представители Китая и Бразилии, которые продвигали совместное коммюнике с принципами урегулирования конфликта на Украине, провели первое заседание новой платформы «Друзья мира» на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД КНР Ван отмечал, что «Друзья мира» является открытой платформой, которая «не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог». В качестве полноправных участников учредительного заседания были Венгрия, Турция, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, ЮАР и Замбия. При этом Венгрия и Саудовская Аравия не подписали итоговое коммюнике, в котором, в частности, имеется призыв к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности государств (без конкретизации), а также «законных опасений» государств.