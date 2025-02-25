Песков: Россия взаимодействует со всеми участниками «Друзей мира»
Россия поддерживает взаимодействие со всеми участниками платформы «Друзья мира», ведется обмен информацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы взаимодействуем со всеми фактически участниками этого процесса, так или иначе. И мы обмениваемся информацией и обмениваемся своими подходами», – ответил Песков.
По его словам, до сих пор в рамках процесса не рассматривались конкретные планы, а «обсуждалось видение перспектив выхода на урегулирование». Песков отметил, что этот процесс продолжается.
В сентябре 2024 г. представители Китая и Бразилии, которые продвигали совместное коммюнике с принципами урегулирования конфликта на Украине, провели первое заседание новой платформы «Друзья мира» на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД КНР Ван отмечал, что «Друзья мира» является открытой платформой, которая «не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог». В качестве полноправных участников учредительного заседания были Венгрия, Турция, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, ЮАР и Замбия. При этом Венгрия и Саудовская Аравия не подписали итоговое коммюнике, в котором, в частности, имеется призыв к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности государств (без конкретизации), а также «законных опасений» государств.
«Ведомости» писали, что чрезмерная инклюзивность новой платформы под эгидой дружественных стран вызывала у российской стороны недоумение. Министр иностранных дел Сергей Лавров удивился допуску к заседанию представителей Франции и Швейцарии. Отмечалось, что министр не считает, что Пекин и Бразилиа имеют «мирный план». «Я увидел здесь заявление о намерениях. Это такая форма, ясная штука, как надо бороться за все хорошее против всего плохого», – комментировал Лавров. По его словам, Москва «готова помогать советом» новой группе, если там будут основываться на реалиях.