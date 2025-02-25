Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: Россия взаимодействует со всеми участниками «Друзей мира»

Ведомости

Россия поддерживает взаимодействие со всеми участниками платформы «Друзья мира», ведется обмен информацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы взаимодействуем со всеми фактически участниками этого процесса, так или иначе. И мы обмениваемся информацией и обмениваемся своими подходами», – ответил Песков.

По его словам, до сих пор в рамках процесса не рассматривались конкретные планы, а «обсуждалось видение перспектив выхода на урегулирование». Песков отметил, что этот процесс продолжается.

В сентябре 2024 г. представители Китая и Бразилии, которые продвигали совместное коммюнике с принципами урегулирования конфликта на Украине, провели первое заседание новой платформы «Друзья мира» на полях Генассамблеи ООН. Глава МИД КНР Ван отмечал, что «Друзья мира» является открытой платформой, которая «не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог». В качестве полноправных участников учредительного заседания были Венгрия, Турция, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Саудовская Аравия, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, ЮАР и Замбия. При этом Венгрия и Саудовская Аравия не подписали итоговое коммюнике, в котором, в частности, имеется призыв к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности государств (без конкретизации), а также «законных опасений» государств.

«Ведомости» писали, что чрезмерная инклюзивность новой платформы под эгидой дружественных стран вызывала у российской стороны недоумение. Министр иностранных дел Сергей Лавров удивился допуску к заседанию представителей Франции и Швейцарии. Отмечалось, что министр не считает, что Пекин и Бразилиа имеют «мирный план». «Я увидел здесь заявление о намерениях. Это такая форма, ясная штука, как надо бороться за все хорошее против всего плохого», – комментировал Лавров. По его словам, Москва «готова помогать советом» новой группе, если там будут основываться на реалиях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных