Шойгу назвал переговоры в Индонезии обстоятельными

По его словам, в российской делегации были представлены практически все ведомства. Обсуждение большей части вопросов привело к конкретным результатам «с цифрами, датами, контрактами, когда и какие контракты будут заключены и подписаны». Отдельно обсуждалась инвестиционная деятельность, касающаяся энергетики и опыта Индонезии по охране биоресурсов, уточнил секретарь Совбеза.