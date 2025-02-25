Шойгу назвал переговоры в Индонезии обстоятельными
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам своей рабочей поездки в Индонезию назвал переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином обстоятельными и подробными. Об этом он сообщил журналистам.
«Переговоры прошли действительно в достаточно подробные и обстоятельные. Большая часть абсолютно предметных переговоров была распределена по ведомствам, министерствам», – отметил Шойгу (цитата по ТАСС).
По его словам, в российской делегации были представлены практически все ведомства. Обсуждение большей части вопросов привело к конкретным результатам «с цифрами, датами, контрактами, когда и какие контракты будут заключены и подписаны». Отдельно обсуждалась инвестиционная деятельность, касающаяся энергетики и опыта Индонезии по охране биоресурсов, уточнил секретарь Совбеза.
24 февраля Шойгу прибыл в Джакарту с рабочим визитом во главе межведомственной делегации. На следующий день он провел переговоры с министром обороны Индонезии. После переговоров политики обменялись памятными подарками.