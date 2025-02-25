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В Думу внесли проект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов

Ведомости

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе. Уточняется, что дом может быть признан подлежащим консервации по основаниям и в порядке, которые устанавливаются правительством.

В действующем законодательстве нет отдельного механизма консервации многоквартирных жилых домов. Авторы законопроекта приводят статистику количества пустующих многоквартирных домов в разных регионах России. В общей сложности упомянуто более 2800 домов. По мнению авторов, следствием малой заселенности многоквартирного дома также являются низкие показатели использования ресурсов во внутридомовых системах, особенно в ночное время, что в зимний период приводит к перемерзанию бытовой инфраструктуры.

«Действующее жилищное законодательство не позволяет создать условия для принятия мер по решению возникших проблем», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает ввести в Жилищный кодекс возможность консервации пустующих многоквартирных домов. Это означает, что дома, в которых большинство квартир пустуют и которые создают угрозу безопасности и коммунальной инфраструктуре, смогут официально признавать подлежащими консервации.

По задумке, решение о консервации многоквартирного дома будет принимать специальная комиссия, создаваемая региональными или муниципальными властями по правилам, установленным правительством. Права жильцов в таких домах будут обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, которые применяются при признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Под самой консервацией понимается ряд мероприятий, обеспечивающих временное прекращение эксплуатации пустующего многоквартирного дома, включая переселение собственников и нанимателей жилых помещений и освобождение нежилых помещений пустующего многоквартирного дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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