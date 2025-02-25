В Думу внесли проект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе. Уточняется, что дом может быть признан подлежащим консервации по основаниям и в порядке, которые устанавливаются правительством.
В действующем законодательстве нет отдельного механизма консервации многоквартирных жилых домов. Авторы законопроекта приводят статистику количества пустующих многоквартирных домов в разных регионах России. В общей сложности упомянуто более 2800 домов. По мнению авторов, следствием малой заселенности многоквартирного дома также являются низкие показатели использования ресурсов во внутридомовых системах, особенно в ночное время, что в зимний период приводит к перемерзанию бытовой инфраструктуры.
«Действующее жилищное законодательство не позволяет создать условия для принятия мер по решению возникших проблем», – говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает ввести в Жилищный кодекс возможность консервации пустующих многоквартирных домов. Это означает, что дома, в которых большинство квартир пустуют и которые создают угрозу безопасности и коммунальной инфраструктуре, смогут официально признавать подлежащими консервации.
По задумке, решение о консервации многоквартирного дома будет принимать специальная комиссия, создаваемая региональными или муниципальными властями по правилам, установленным правительством. Права жильцов в таких домах будут обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, которые применяются при признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Под самой консервацией понимается ряд мероприятий, обеспечивающих временное прекращение эксплуатации пустующего многоквартирного дома, включая переселение собственников и нанимателей жилых помещений и освобождение нежилых помещений пустующего многоквартирного дома.