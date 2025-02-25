В Думу внесли проект о возможности консервации пустующих многоквартирных домов

По задумке, решение о консервации многоквартирного дома будет принимать специальная комиссия, создаваемая региональными или муниципальными властями по правилам, установленным правительством. Права жильцов в таких домах будут обеспечиваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, которые применяются при признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Под самой консервацией понимается ряд мероприятий, обеспечивающих временное прекращение эксплуатации пустующего многоквартирного дома, включая переселение собственников и нанимателей жилых помещений и освобождение нежилых помещений пустующего многоквартирного дома.