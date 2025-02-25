Данко: Украина должна Словакии 3,5 млрд евро

12 января в Россию прибыла делегация парламента Словакии. На следующий день, 13 января, вице-спикер парламента Словакии Данко прибыл в Госдуму для встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. До этого, в конце декабря 2024 г., в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну.