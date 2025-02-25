Данко: Украина должна Словакии 3,5 млрд евро
Украине следует вернуть Словакии 3,5 млрд евро за оказанную помощь, пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера национального совета (парламента) Словакии Андрея Данко.
«Для нас [Словакии] 3,5 млрд евро – громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», – сказал он.
19 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать финансовую помощь Киеву от ЕС. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».
12 января в Россию прибыла делегация парламента Словакии. На следующий день, 13 января, вице-спикер парламента Словакии Данко прибыл в Госдуму для встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. До этого, в конце декабря 2024 г., в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну.