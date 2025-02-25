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Данко: Украина должна Словакии 3,5 млрд евро

Ведомости

Украине следует вернуть Словакии 3,5 млрд евро за оказанную помощь, пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера национального совета (парламента) Словакии Андрея Данко.

«Для нас [Словакии] 3,5 млрд евро – громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», – сказал он.

19 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать финансовую помощь Киеву от ЕС. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

12 января в Россию прибыла делегация парламента Словакии. На следующий день, 13 января, вице-спикер парламента Словакии Данко прибыл в Госдуму для встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. До этого, в конце декабря 2024 г., в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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