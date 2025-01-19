Фицо заявил о нежелании становиться слугой Зеленского

Словацкий премьер заявил также, что намерен наложить вето в ЕС на дальнейшую финансовую помощь Украине. Так он отреагировал на ответ Зеленского на предложение встретиться в Давосе, чтоб обсудить транзит газа, передает издание «Страна». Украинский президент говорил, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он может «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».