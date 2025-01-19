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Фицо заявил о нежелании становиться слугой Зеленского

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать финансовую помощь Киеву от Евросоюза. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер, а не украинский слуга», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

Словацкий премьер заявил также, что намерен наложить вето в ЕС на дальнейшую финансовую помощь Украине. Так он отреагировал на ответ Зеленского на предложение встретиться в Давосе, чтоб обсудить транзит газа, передает издание «Страна». Украинский президент говорил, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он может «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

Фицо ранее предложил президенту Украины провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев. До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.

Разногласия между странами усугубились после того, как Украина отказалась от транзита российского газа через свою территорию. Словакия является одной из стран, которые получали газ по данному маршруту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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