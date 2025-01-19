Фицо заявил о нежелании становиться слугой Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой украинского президента Владимира Зеленского, и подтвердил готовность заблокировать финансовую помощь Киеву от Евросоюза. Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook
«Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо – словацкий премьер, а не украинский слуга», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).
Словацкий премьер заявил также, что намерен наложить вето в ЕС на дальнейшую финансовую помощь Украине. Так он отреагировал на ответ Зеленского на предложение встретиться в Давосе, чтоб обсудить транзит газа, передает издание «Страна». Украинский президент говорил, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он может «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».
Фицо ранее предложил президенту Украины провести встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января. 13 января в открытом письме он предложил Зеленскому обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа. Он пригласил украинского лидера встретиться на границе двух государств, в ответ на это Зеленский предложил Фицо посетить Киев. До этого украинский президент выразил недовольство по поводу контактов Фицо с российскими властями, охарактеризовав его как «недальновидного» политика.
Разногласия между странами усугубились после того, как Украина отказалась от транзита российского газа через свою территорию. Словакия является одной из стран, которые получали газ по данному маршруту.