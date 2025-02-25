Bloomberg: Великобритания организует встречу европейских лидеров по Украине

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Financial Times сообщала, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране. Онлайн-саммит ЕС, прошедший 19 февраля, также инициировала Франция.