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Bloomberg: Великобритания организует встречу европейских лидеров по Украине

Ведомости

Великобритания организует новую встречу европейских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины и вопросов обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предположительно, она состоится 2 марта. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины. Встреча будет продолжением встречи, состоявшейся в Париже. Точные детали мероприятия еще не согласованы. Возможен также формат онлайн-встречи.

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Financial Times сообщала, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране. Онлайн-саммит ЕС, прошедший 19 февраля, также инициировала Франция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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