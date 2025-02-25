Bloomberg: Великобритания организует встречу европейских лидеров по Украине
Великобритания организует новую встречу европейских лидеров для обсуждения ситуации вокруг Украины и вопросов обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, предположительно, она состоится 2 марта. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за заключения мирного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины. Встреча будет продолжением встречи, состоявшейся в Париже. Точные детали мероприятия еще не согласованы. Возможен также формат онлайн-встречи.
Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Financial Times сообщала, что на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на украинскую территорию после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил в стране. Онлайн-саммит ЕС, прошедший 19 февраля, также инициировала Франция.