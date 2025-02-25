«Единая Россия» и Трудовая партия КНДР расширят сотрудничество

19 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами. Согласно документу, две страны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, а также не заключать с другими государствами соглашений, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.