«Единая Россия» и Трудовая партия КНДР расширят сотрудничество
«Единая Россия» подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Среди возможных направлений – приграничное взаимодействие, реагирование «на деструктивные шаги США и их союзников», а также работа на уровне молодежных организаций. Об этом сообщается на сайте российской политической организации.
Семь лет назад стороны заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Теперь утвержден протокол о его расширении и углублении. Новый документ подписали секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и секретарь Центрального комитета Трудовой партией Кореи (ТПК) Ли Хи Ён.
«За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали еще ближе», – сказал Якушев.
По его словам, партии могут внести большой вклад в развитие приграничного сотрудничества, в частности, можно задействовать региональное отделение «Единой России» в Приморском крае.
Отдельно Якушев подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать «на деструктивные шаги США и их союзников».
«Мы осуждаем применение против вашей страны незаконных односторонних ограничительных мер. Вместо рухнувшей евроатлантической системы безопасности должен быть сформирован контур равной и неделимой безопасности. Эту инициативу в прошлом году озвучил президент России, наша партия ее разделяет. Мы планируем провести общественно-политические слушания и приглашаем представителей Трудовой партии Кореи принять в них участие», – сказал он.
Якушев предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям. Он также отметил, что Россия высоко ценит поддержку правительством КНДР внешнеполитического курса страны, в частности, в контексте спецоперации на Украине, и поблагодарил коллег за поддержку российских резолюций на площадке Генассамблеи ООН.
Кроме того, важно вести совместную работу и на уровне молодежных организаций, сказал секретарь генсовета: у «Молодой гвардии Единой России» налажен диалог с Социалистическим союзом патриотической молодежи КНДР. В апреле планируется визит молодежной делегации из РФ в Пхеньян.
19 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами. Согласно документу, две страны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, а также не заключать с другими государствами соглашений, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.