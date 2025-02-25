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«Единая Россия» и Трудовая партия КНДР расширят сотрудничество

Ведомости

«Единая Россия» подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Среди возможных направлений – приграничное взаимодействие, реагирование «на деструктивные шаги США и их союзников», а также работа на уровне молодежных организаций. Об этом сообщается на сайте российской политической организации.

Семь лет назад стороны заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Теперь утвержден протокол о его расширении и углублении. Новый документ подписали секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и секретарь Центрального комитета Трудовой партией Кореи (ТПК) Ли Хи Ён.

«За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали еще ближе», – сказал Якушев.

По его словам, партии могут внести большой вклад в развитие приграничного сотрудничества, в частности, можно задействовать региональное отделение «Единой России» в Приморском крае.

Отдельно Якушев подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать «на деструктивные шаги США и их союзников».

«Мы осуждаем применение против вашей страны незаконных односторонних ограничительных мер. Вместо рухнувшей евроатлантической системы безопасности должен быть сформирован контур равной и неделимой безопасности. Эту инициативу в прошлом году озвучил президент России, наша партия ее разделяет. Мы планируем провести общественно-политические слушания и приглашаем представителей Трудовой партии Кореи принять в них участие», – сказал он.

Якушев предложил подписать совместное заявление по противодействию односторонним ограничительным мерам и санкциям. Он также отметил, что Россия высоко ценит поддержку правительством КНДР внешнеполитического курса страны, в частности, в контексте спецоперации на Украине, и поблагодарил коллег за поддержку российских резолюций на площадке Генассамблеи ООН.

Кроме того, важно вести совместную работу и на уровне молодежных организаций, сказал секретарь генсовета: у «Молодой гвардии Единой России» налажен диалог с Социалистическим союзом патриотической молодежи КНДР. В апреле планируется визит молодежной делегации из РФ в Пхеньян.

19 июня 2024 г. президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в рамках визита главы российского государства в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами. Согласно документу, две страны обязуются оказывать друг другу поддержку в случае вооруженного нападения на одну из них, а также не заключать с другими государствами соглашений, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявляла, что Северная Корея будет поддерживать Россию до победы на спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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