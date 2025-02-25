Рубио: США обсудят с Россией конфискованные активы после прекращения огня
Вашингтон намерен провести переговоры с Россией по вопросу ее конфискованных активов, а также по интересам американских компаний после установления режима прекращения огня, заявил государственный секретарь Марко Рубио.
«Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это будет включать обсуждение не только российских активов, конфискованных европейцами, США или кем-либо еще, но и американских компаний, которые пострадали, – сказал Рубио в интервью Breitbart. – Так что это станет частью более широкого разговора о перезагрузке наших отношений».
Рубио подчеркнул, что первым шагом на данный момент все же является налаживание работы посольств. В настоящее время посольство США в Москве «едва функционирует», добавил он.
«Так что первый шаг – восстановить контакты. Второй – пригласить их (Россию. – "Ведомости") к диалогу и спросить: «Вы всерьез настроены на прекращение конфликта? Давайте сядем и обсудим», – сказал он.
Рубио добавил, что третий шаг – это понимание того, какими должны быть отношения США и России в XXI веке.
«Есть ли области, где мы можем сотрудничать геополитически или даже экономически? – пояснил он. – Но мы еще не на этом этапе, и я не хочу забегать вперед. Пока это невозможно, и мы даже не можем полноценно обсуждать эти вопросы, пока не добьемся хотя бы устойчивого прекращения огня».
После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают об ответных мерах.
В конце марта Politico со ссылкой на неопубликованный документ сообщило, что чиновниками Евросоюза решено удержать 5 млрд евро доходов, которые были получены от инвестирования замороженных российских активов за два года, и их не отдадут Украине. Деньги, полученные по такой схеме до 15 февраля 2024 г., останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.