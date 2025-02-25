Рубио: США обсудят с Россией конфискованные активы после прекращения огня

«Есть ли области, где мы можем сотрудничать геополитически или даже экономически? – пояснил он. – Но мы еще не на этом этапе, и я не хочу забегать вперед. Пока это невозможно, и мы даже не можем полноценно обсуждать эти вопросы, пока не добьемся хотя бы устойчивого прекращения огня».