Зампред исполкома Гагаузии Петров отпущен после задержания в аэропорту Кишинева

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии. В период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Петров выступает за поддержание автономией связей с РФ. В частности, в декабре в эфире телеканала GRT он заявил, что зависимость от поставок российского газа – это объективная реальность, и предложил предоставить русскому языку статус второго государственного в Молдавии.