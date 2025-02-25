Зампред исполкома Гагаузии Петров отпущен после задержания в аэропорту Кишинева
Зампредседателя исполнительного комитета Гагаузии Виктор Петров отпущен после задержания в аэропорту Кишинева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Молдавии от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский.
«Виктор Петров на свободе. <…> О причинах задержания и других деталях Виктор Петров обещал сообщить на своих официальных ресурсах в самое ближайшее время», – говорится в сообщении.
Вечером 25 февраля портал Gagauznews сообщил, что Петров был задержан в зоне прилета, на пограничном контроле. По данным портала, он прибыл в республику рейсом из Стамбула. Суходольский назвал задержание Петрова «беспрецедентным случаем», который свидетельствует «об усилении давления со стороны правящего режима на представителей руководства автономии».
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии. В период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Петров выступает за поддержание автономией связей с РФ. В частности, в декабре в эфире телеканала GRT он заявил, что зависимость от поставок российского газа – это объективная реальность, и предложил предоставить русскому языку статус второго государственного в Молдавии.