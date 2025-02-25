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Зампред исполкома Гагаузии Петров отпущен после задержания в аэропорту Кишинева

Ведомости

Зампредседателя исполнительного комитета Гагаузии Виктор Петров отпущен после задержания в аэропорту Кишинева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Молдавии от Гагаузии и блока «Победа» Александр Суходольский.

«Виктор Петров на свободе. <…> О причинах задержания и других деталях Виктор Петров обещал сообщить на своих официальных ресурсах в самое ближайшее время», – говорится в сообщении.

Вечером 25 февраля портал Gagauznews сообщил, что Петров был задержан в зоне прилета, на пограничном контроле. По данным портала, он прибыл в республику рейсом из Стамбула. Суходольский назвал задержание Петрова «беспрецедентным случаем», который свидетельствует «об усилении давления со стороны правящего режима на представителей руководства автономии».

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии. В период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, однако была мирно реинтегрирована в состав Молдавии. Петров выступает за поддержание автономией связей с РФ. В частности, в декабре в эфире телеканала GRT он заявил, что зависимость от поставок российского газа – это объективная реальность, и предложил предоставить русскому языку статус второго государственного в Молдавии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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