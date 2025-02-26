Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с ним.
«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, если он хочет, я не возражаю», – сказал Трамп. Его цитаты приводит пул Белого дома.
Во вторник телеканал Fox News сообщил, что Зеленский планирует поездку в Вашингтон 28 февраля на фоне сообщений о том, что Киев согласился на условия обновленного соглашения по редкоземельным полезным ископаемым.
«Мы говорим: слушайте… мы хотим вернуть эти деньги», – добавил Трамп.
Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, пишет британская газета Financial Times (FT). Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам в области безопасности, отмечает издание.
Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование о возврате $500 млрд в виде полезных ископаемых, писала The Guardian. 24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с Киевом в ближайшую неделю.