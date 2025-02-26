Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон

Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование о возврате $500 млрд в виде полезных ископаемых, писала The Guardian. 24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с Киевом в ближайшую неделю.