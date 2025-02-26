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Трамп не возражает против визита Зеленского в Вашингтон

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с ним.

«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, если он хочет, я не возражаю», – сказал Трамп. Его цитаты приводит пул Белого дома.

Во вторник телеканал Fox News сообщил, что Зеленский планирует поездку в Вашингтон 28 февраля на фоне сообщений о том, что Киев согласился на условия обновленного соглашения по редкоземельным полезным ископаемым.

«Мы говорим: слушайте… мы хотим вернуть эти деньги», – добавил Трамп.

Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, пишет британская газета Financial Times (FT). Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам в области безопасности, отмечает издание.

Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование о возврате $500 млрд в виде полезных ископаемых, писала The Guardian. 24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с Киевом в ближайшую неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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