Трамп допустил снятие санкций против Россий в будущем

«Нет, мы не снимали никаких санкций ни с кого, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли его администрация снятие санкций. – Думаю, в какой-то момент это может произойти. Но на данный момент мы не согласились отменять санкции против кого-либо».