Трамп допустил снятие санкций против Россий в будущем
Президент США Дональд Трамп допустил, что санкции против России в будущем могут быть сняты.
«Нет, мы не снимали никаких санкций ни с кого, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли его администрация снятие санкций. – Думаю, в какой-то момент это может произойти. Но на данный момент мы не согласились отменять санкции против кого-либо».
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 февраля сообщила, что Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели. В Кремле заявили, что эти слова требуют уточнения.