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Союзники «Хамаса» передадут Израилю тело одного заложника 27 февраля

Ведомости

Тело гражданина Израиля и Франции Охада Яаломи будет передано Израилю 27 февраля. Об этом сообщил официальный представитель палестинской группировки «Бригады ан-Насер Салах эд-Дин» Абу Атая, передает ТАСС.

«В рамках сделки мы решили в четверг передать другой стороне тело пленного Охада Яаломи», – уточнил он.

Боевики похитили Яаломи и его 12-летнего сына Эйтана из кибуца Нир-Оз на юге Израиля 7 октября 2023 г. Эйтан был освобожден в ноябре 2023 г. в рамках перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас».

22 февраля в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа были освобождены шестеро израильских заложников. В Израиль вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам, Омер Шем-Тов, Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту.

В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся из-за возмущения Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса»: заложников привели на церемонию, где освобождают других пленных.

26 февраля The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения об освобождении тел четырех заложников в обмен на 602 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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