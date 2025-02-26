Союзники «Хамаса» передадут Израилю тело одного заложника 27 февраля

В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся из-за возмущения Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса»: заложников привели на церемонию, где освобождают других пленных.