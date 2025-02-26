Союзники «Хамаса» передадут Израилю тело одного заложника 27 февраля
Тело гражданина Израиля и Франции Охада Яаломи будет передано Израилю 27 февраля. Об этом сообщил официальный представитель палестинской группировки «Бригады ан-Насер Салах эд-Дин» Абу Атая, передает ТАСС.
«В рамках сделки мы решили в четверг передать другой стороне тело пленного Охада Яаломи», – уточнил он.
Боевики похитили Яаломи и его 12-летнего сына Эйтана из кибуца Нир-Оз на юге Израиля 7 октября 2023 г. Эйтан был освобожден в ноябре 2023 г. в рамках перемирия между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас».
22 февраля в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа были освобождены шестеро израильских заложников. В Израиль вернулись Омер Винкерт, Элиа Коэн, Таль Шохам, Омер Шем-Тов, Хишам аль-Сайед и Авера Менгисту.
В тот же день Израиль должен был освободить 600 палестинских заключенных. Обмен не состоялся из-за возмущения Израиля ситуацией с передачей останков убитых в плену 33-летней Шири Бибас и ее сыновей 10-месячного Кфира и четырехлетнего Ариэля, а также кадров с пропагандистской церемонии «Хамаса»: заложников привели на церемонию, где освобождают других пленных.
26 февраля The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли соглашения об освобождении тел четырех заложников в обмен на 602 палестинских заключенных.