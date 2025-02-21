Спецпосланник Трампа призвал «Хамас» освободить заложников
Радикальная палестинская группировка «Хамас» должна освободить заложников, захваченных в 2023 г., иначе ей грозит полное уничтожение, заявил спецпосланник президента США по делам заложников Адам Белер в эфире телеканала CNN.
Белер призвал «Хамас» освободить заложников и немедленно передать тело 33-летней Шири Бибас.
«На их месте я бы всех освободил, иначе им грозит полное уничтожение прямо сейчас», – заявил Белер.
21 февраля после завершения процесса опознания возвращенных радикальной палестинской группировкой «Хамас» тел заложников установлено, что боевики не передали тело Бибас. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), переданное тело не принадлежит Бибас и не совпадает с каким-либо другим израильским пленным. Это является грубейшим нарушением со стороны группировки, которая в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа должна была вернуть останки четырех погибших заложников.
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках Бибас, ее сыновей и 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г.