Спецпосланник Трампа призвал «Хамас» освободить заложников

21 февраля после завершения процесса опознания возвращенных радикальной палестинской группировкой «Хамас» тел заложников установлено, что боевики не передали тело Бибас. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), переданное тело не принадлежит Бибас и не совпадает с каким-либо другим израильским пленным. Это является грубейшим нарушением со стороны группировки, которая в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа должна была вернуть останки четырех погибших заложников.