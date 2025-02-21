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Спецпосланник Трампа призвал «Хамас» освободить заложников

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» должна освободить заложников, захваченных в 2023 г., иначе ей грозит полное уничтожение, заявил спецпосланник президента США по делам заложников Адам Белер в эфире телеканала CNN.

Белер призвал «Хамас» освободить заложников и немедленно передать тело 33-летней Шири Бибас.

«На их месте я бы всех освободил, иначе им грозит полное уничтожение прямо сейчас», – заявил Белер.

21 февраля после завершения процесса опознания возвращенных радикальной палестинской группировкой «Хамас» тел заложников установлено, что боевики не передали тело Бибас. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), переданное тело не принадлежит Бибас и не совпадает с каким-либо другим израильским пленным. Это является грубейшим нарушением со стороны группировки, которая в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа должна была вернуть останки четырех погибших заложников.

20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках Бибас, ее сыновей и 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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