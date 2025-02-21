ЦАХАЛ: «Хамас» не передал тело погибшей заложницы Шири Бибас

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» вернул тела сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Они были убиты в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года. ЦАХАЛ выразил соболезнования родственникам погибших и указал на готовность сделать все возможное, чтобы все заложники были возвращены домой.