ЦАХАЛ: «Хамас» не передал тело погибшей заложницы Шири Бибас
После завершения процесса опознания освобожденных радикальной палестинской группировкой «Хамас» тел заложников установлено, что боевики не передали тело 33-летней Шири Бибас. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным армии, переданное тело не принадлежит Бибас и не совпадает с каким-либо другим израильским пленным. Это является грубейшим нарушением со стороны группировки, которая в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа должна была вернуть останки четырех погибших заложников.
Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» вернул тела сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Они были убиты в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года. ЦАХАЛ выразил соболезнования родственникам погибших и указал на готовность сделать все возможное, чтобы все заложники были возвращены домой.
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках Бибас, ее сыновей и 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить «Хамасу» после того, как группировка опубликовала снимки тел четырех израильских заложников, в том числе Кфира и Ариэля. Он подчеркнул, что «четыре гроба» обязывают Израиль «как никогда» позаботиться о том, чтобы нападение 7 октября 2023 г. не повторилось.