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ЦАХАЛ: «Хамас» не передал тело погибшей заложницы Шири Бибас

Ведомости

После завершения процесса опознания освобожденных радикальной палестинской группировкой «Хамас» тел заложников установлено, что боевики не передали тело 33-летней Шири Бибас. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По данным армии, переданное тело не принадлежит Бибас и не совпадает с каким-либо другим израильским пленным. Это является грубейшим нарушением со стороны группировки, которая в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа должна была вернуть останки четырех погибших заложников.

Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» вернул тела сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Они были убиты в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года. ЦАХАЛ выразил соболезнования родственникам погибших и указал на готовность сделать все возможное, чтобы все заложники были возвращены домой.

20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках Бибас, ее сыновей и 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить «Хамасу» после того, как группировка опубликовала снимки тел четырех израильских заложников, в том числе Кфира и Ариэля. Он подчеркнул, что «четыре гроба» обязывают Израиль «как никогда» позаботиться о том, чтобы нападение 7 октября 2023 г. не повторилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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