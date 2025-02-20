Нетаньяху пообещал отомстить «Хамасу» после передачи тел юных заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить палестинской группировке «Хамас» после того, как она опубликовала фотографии тел четырех израильских заложников, в том числе детей Кфира и Ариэля. Об этом пишет Reuters.
20 февраля «Хамас» передал четыре гроба Израилю в ходе публичной демонстрации. После этого Нетаньяху записал обращение, в котором пообещал «уничтожить» группировку. Он заявил, что «четыре гроба» обязывают Израиль «как никогда» позаботиться о том, чтобы нападение 7 октября 2023 г. не повторилось.
Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк раскритиковал передачу «Хамасом» тел, так как демонстрация тел была «жестокой и противоречила международному праву».
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Останки погибших доставили в национальный центр судебной медицины израильского минздрава для проведения идентификации.
The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.