Нетаньяху пообещал отомстить «Хамасу» после передачи тел юных заложников

The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.