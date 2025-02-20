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Нетаньяху пообещал отомстить «Хамасу» после передачи тел юных заложников

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить палестинской группировке «Хамас» после того, как она опубликовала фотографии тел четырех израильских заложников, в том числе детей Кфира и Ариэля. Об этом пишет Reuters.

20 февраля «Хамас» передал четыре гроба Израилю в ходе публичной демонстрации. После этого Нетаньяху записал обращение, в котором пообещал «уничтожить» группировку. Он заявил, что «четыре гроба» обязывают Израиль «как никогда» позаботиться о том, чтобы нападение 7 октября 2023 г. не повторилось.

Глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк раскритиковал передачу «Хамасом» тел, так как демонстрация тел была «жестокой и противоречила международному праву».

20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Останки погибших доставили в национальный центр судебной медицины израильского минздрава для проведения идентификации.

The Jerusalem Post писала, что речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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