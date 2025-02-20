Красный Крест передал Израилю тела четырех заложников «Хамаса»
Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля (ISA). Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Армия обороны Израиля сообщила, что останки погибших пленных перевезли из сектора Газа в Израиль. Их доставили в национальный центр судебной медицины израильского минздрава для проведения идентификации.
20 февраля радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту тела израильских заложников. По данным The Jerusalem Post, речь идет об останках 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.
Днем ранее «Хамас» предложил единовременно обменять всех израильских пленных на палестинских заключенных во время второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка объявила, что 22 февраля освободит еще шестерых живых заложников. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, и 33 израильских заложника.