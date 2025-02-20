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Красный Крест передал Израилю тела четырех заложников «Хамаса»

Ведомости

Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля (ISA). Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Армия обороны Израиля сообщила, что останки погибших пленных перевезли из сектора Газа в Израиль. Их доставили в национальный центр судебной медицины израильского минздрава для проведения идентификации.

20 февраля радикальная палестинская группировка «Хамас» передала Международному Красному Кресту тела израильских заложников. По данным The Jerusalem Post, речь идет об останках 33-летней Шири Бибас, ее сыновей двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля боевики освободили живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.

Днем ранее «Хамас» предложил единовременно обменять всех израильских пленных на палестинских заключенных во время второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка объявила, что 22 февраля освободит еще шестерых живых заложников. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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