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«Хамас» передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала представителям Красного Креста тела израильских заложников. Об этом сообщила армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

По данным The Jerusalem Post, речь идет о телах 33-летней Шири Бибас, ее двухлетнего сына Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля «Хамас» освободил живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.

Сотрудники Красного Креста передадут останки пленных израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля (ISA).

19 февраля «Хамас» предложил единовременно обменять всех израильских заложников на палестинских заключенных в ходе второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка объявила, что 20 февраля выдаст тела четырех пленных, а 22 февраля освободит еще шестерых живых заложников. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара, вступило в силу 19 января. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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