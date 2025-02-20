«Хамас» передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников
Радикальная палестинская группировка «Хамас» передала представителям Красного Креста тела израильских заложников. Об этом сообщила армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
По данным The Jerusalem Post, речь идет о телах 33-летней Шири Бибас, ее двухлетнего сына Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля «Хамас» освободил живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.
Сотрудники Красного Креста передадут останки пленных израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля (ISA).
19 февраля «Хамас» предложил единовременно обменять всех израильских заложников на палестинских заключенных в ходе второго этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. Группировка объявила, что 20 февраля выдаст тела четырех пленных, а 22 февраля освободит еще шестерых живых заложников. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара, вступило в силу 19 января. В рамках его первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.