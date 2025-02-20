«Хамас» передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

По данным The Jerusalem Post, речь идет о телах 33-летней Шири Бибас, ее двухлетнего сына Кфира и пятилетнего Ариэля, а также 83-летнего Одеда Лифшица. Все они были похищены 7 октября 2023 г. Кфир был самым младшим из израильских заложников. Боевики похитили мальчика, когда ему было девять месяцев. 1 февраля «Хамас» освободил живым его отца 35-летнего Ярдена Бибаса.