Reuters: переговоры о втором этапе соглашения по Газе начнутся на этой неделе
Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся на этой неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, сообщает Reuters.
«Это произойдет на этой неделе», – заявил Саар на пресс-конференции в Иерусалиме.
Переговоры по второму этапу сделки должны были начаться 4 февраля, но представитель Катара, который выступает посредником между сторонами, заявил, что переговоры официально не начаты.
Второй этап соглашения будет включать освобождение оставшихся 64 израильских заложников. Также планируется разрешить вопрос об управлении послевоенной Газой, который является одной из наиболее острых тем в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».
МИД Израиля заявил, что страна не потерпит дальнейшего присутствия «Хамаса» в секторе Газа. Однако, если переговоры будут «конструктивными», Израиль продолжит участвовать в них и режим прекращения огня будет продлен.
Ранее The Jerusalem Post сообщила, что «Хамас» может освободить шестерых израильских заложников 22 февраля. Собеседник издания уточнил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. По его словам, «Хамас» заинтересован в том, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.
17 февраля палестинская группировка выразила готовность передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом. Об этом сообщал Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины.
15 февраля в рамках первого этапа соглашения между Израилем и «Хамасом» были освобождены трое заложников, в числе которых был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.