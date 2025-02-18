Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: переговоры о втором этапе соглашения по Газе начнутся на этой неделе

Ведомости

Переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся на этой неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, сообщает Reuters.

«Это произойдет на этой неделе», – заявил Саар на пресс-конференции в Иерусалиме.

Переговоры по второму этапу сделки должны были начаться 4 февраля, но представитель Катара, который выступает посредником между сторонами, заявил, что переговоры официально не начаты.

Второй этап соглашения будет включать освобождение оставшихся 64 израильских заложников. Также планируется разрешить вопрос об управлении послевоенной Газой, который является одной из наиболее острых тем в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

МИД Израиля заявил, что страна не потерпит дальнейшего присутствия «Хамаса» в секторе Газа. Однако, если переговоры будут «конструктивными», Израиль продолжит участвовать в них и режим прекращения огня будет продлен.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что «Хамас» может освободить шестерых израильских заложников 22 февраля. Собеседник издания уточнил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. По его словам, «Хамас» заинтересован в том, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.

17 февраля палестинская группировка выразила готовность передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом. Об этом сообщал Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины.

15 февраля в рамках первого этапа соглашения между Израилем и «Хамасом» были освобождены трое заложников, в числе которых был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных