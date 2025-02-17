«Хамас» выразил готовность передать Газу палестинской администрации

Изначально освобождение троих заложников оказалось под угрозой срыва: 10 февраля палестинская группировка заявила о якобы нарушениях Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве, в случае если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».