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«Хамас» выразил готовность передать Газу палестинской администрации

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» выразила готовность передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины.

При этом отмечается, что представители «Хамаса» выдвинули условие: сотрудники сектора Газа должны быть включены в состав новой администрации или отправлены на пенсию с гарантией выплаты им денежных средств.

Такое решение палестинского движения было принято после «сильного давления Египта» на делегацию группировки, посетившую Каир.

15 февраля в рамках первого этапа соглашения между Израилем и «Хамасом» были освобождены трое заложников, в числе которых был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.

Изначально освобождение троих заложников оказалось под угрозой срыва: 10 февраля палестинская группировка заявила о якобы нарушениях Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве, в случае если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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