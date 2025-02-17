«Хамас» выразил готовность передать Газу палестинской администрации
Палестинская группировка «Хамас» выразила готовность передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины.
При этом отмечается, что представители «Хамаса» выдвинули условие: сотрудники сектора Газа должны быть включены в состав новой администрации или отправлены на пенсию с гарантией выплаты им денежных средств.
Такое решение палестинского движения было принято после «сильного давления Египта» на делегацию группировки, посетившую Каир.
15 февраля в рамках первого этапа соглашения между Израилем и «Хамасом» были освобождены трое заложников, в числе которых был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.
Изначально освобождение троих заложников оказалось под угрозой срыва: 10 февраля палестинская группировка заявила о якобы нарушениях Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил группировке возобновлением боевых действий в анклаве, в случае если она не вернет девять заложников, которые уже были оговорены в рамках соглашения о перемирии, к 15 февраля. Президент США Дональд Трамп также заявил, что без возвращения пленников соглашение нужно отменять, и пригрозил группировке «адом».
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Оно было подписано при посредничестве США, Египта и Катара. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.