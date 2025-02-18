The Jerusalem Post: «Хамас» может освободить шестерых заложников 22 февраля

19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.