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The Jerusalem Post: «Хамас» может освободить шестерых заложников 22 февраля

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» может освободить шестерых израильских заложников 22 февраля. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. По его словам, «Хамас» заинтересован в том, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.

15 февраля армия обороны Израиля объявила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных – гражданин России и Израиля Александр Труфанов, Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они были в плену палестинских боевиков на протяжении 498 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству группировки за это решение.

19 января между Израилем и «Хамасом» вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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