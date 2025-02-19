«Хамас» заявил о готовности обменять всех израильских заложников за один раз

Reuters сообщало, что переговоры по второму этапу сделки должны были начаться 4 февраля, но представитель Катара, выступающего посредником между сторонами, заявил, что они официально не начаты. В рамках второго этапа соглашения предполагается освобождение оставшихся 64 израильских заложников. Кроме того, планируется разрешить вопрос об управлении послевоенной Газой, который является одной из наиболее острых тем в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».