«Хамас» заявил о готовности обменять всех израильских заложников за один раз
Палестинская группировка «Хамас» предложила единовременно обменять всех израильских заложников на палестинских заключенных в ходе второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Цель инициативы – достижение постоянного перемирия и полный вывод израильских войск, сообщает Al Jazeera.
«Хамас» также сообщает, что 20 февраля выдаст тела четырех заложников, а 22 февраля освободит еще шестерых живых пленных. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о том, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».
Reuters сообщало, что переговоры по второму этапу сделки должны были начаться 4 февраля, но представитель Катара, выступающего посредником между сторонами, заявил, что они официально не начаты. В рамках второго этапа соглашения предполагается освобождение оставшихся 64 израильских заложников. Кроме того, планируется разрешить вопрос об управлении послевоенной Газой, который является одной из наиболее острых тем в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».
МИД Израиля заявлял, что еврейское государство не потерпит дальнейшего присутствия «Хамаса» в секторе Газа, но при «конструктивных» переговорах Израиль продолжит участвовать в них и режим прекращения огня будет продлен.
17 февраля «Хамас» сообщил о готовности передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщал Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины. Двумя днями ранее, 15 февраля, в рамках первого этапа соглашения свободу получили трое заложников. В их числе был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.