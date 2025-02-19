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«Хамас» заявил о готовности обменять всех израильских заложников за один раз

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» предложила единовременно обменять всех израильских заложников на палестинских заключенных в ходе второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Цель инициативы – достижение постоянного перемирия и полный вывод израильских войск, сообщает Al Jazeera.

«Хамас» также сообщает, что 20 февраля выдаст тела четырех заложников, а 22 февраля освободит еще шестерых живых пленных. Это связано с заявлением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о том, что переговоры о втором этапе соглашения «произойдут на этой неделе».

Reuters сообщало, что переговоры по второму этапу сделки должны были начаться 4 февраля, но представитель Катара, выступающего посредником между сторонами, заявил, что они официально не начаты. В рамках второго этапа соглашения предполагается освобождение оставшихся 64 израильских заложников. Кроме того, планируется разрешить вопрос об управлении послевоенной Газой, который является одной из наиболее острых тем в переговорах между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

МИД Израиля заявлял, что еврейское государство не потерпит дальнейшего присутствия «Хамаса» в секторе Газа, но при «конструктивных» переговорах Израиль продолжит участвовать в них и режим прекращения огня будет продлен.

17 февраля «Хамас» сообщил о готовности передать сектор Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщал Sky News Arabia со ссылкой на письмо, направленное Организации освобождения Палестины. Двумя днями ранее, 15 февраля, в рамках первого этапа соглашения свободу получили трое заложников. В их числе был гражданин России и Израиля Александр Труфанов.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», подписанное при посредничестве США, Египта и Катара. В рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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