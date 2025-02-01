Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в Израиль

Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в ИзраильНа первом этапе сделки группировка освободит 33 человека по обмену на палестинцев
Двое заложников 1 февраля были переданы в секторе Газа силам израильской армии (ЦАХАЛ) и агентства безопасности Израиля (ISA), они уже вернулись на территорию еврейского государства, сообщает Telegram-канал армии Израиля.
1 февраля ЦАХАЛ сообщил со ссылкой на Красный Крест, что двое заложников были переданы сотрудникам организации и находятся на пути к силам ЦАХАЛа и ISA в секторе Газа. Позднее стало известно, что военные встретили освобожденных пленных и сопровождают их на территорию Израиля.
«Некоторое время назад возвращающиеся гражданские заложники Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли границу на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля и агентства безопасности Израиля. Возвращающиеся гражданские заложники в настоящее время направляются в пункт первичного приема на юге Израиля», – говорится в совместном заявлении.
Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что Кальдерон и Бибас прибыли в пункт первичного приема, где они, как ожидается, пройдут первичное медицинское обследование.
30 января Красный Крест передал Израилю семь заложников палестинской группировки «Хамас», они уже находятся на израильской территории. По данным ЦАХАЛ, были освобождены израильтяне Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. По информации израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.