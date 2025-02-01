Двое освобожденных заложников «Хамаса» прибыли в Израиль

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Стороны подписали его при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боев. По информации израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период группировка освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных.