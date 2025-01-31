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Израиль при освобождении палестинцев из тюрем стал выдавать им памятные браслеты

Ведомости

Освобожденным из израильских тюрем палестинским заключенным начали выдавать на память браслеты. Об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на Управление тюрем Израиля.

На памятных браслетах находятся флаг Израиля и надписи на иврите и арабском языке «Вечный народ не забывает» и «Я буду преследовать своих врагов и настигну их».

20 января Ynet сообщил, что освобожденные из сектора Газа заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер получили от боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» памятные «подарки». В том числе, девушкам выдали карту анклава и их фотографии во время пребывания в плену.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом». По данным израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период боевики должны освободить 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных. В тот же день «Хамас» передал Израилю пленных Гонен, Дамари и Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль выпустил из тюрем 90 палестинцев. 

25 января группировка передала Израилю пленных – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль освободил 200 палестинских заключенных. 30 января «Хамас» вернул Израилю военнослужащую Агам Бергер, израильтянок Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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