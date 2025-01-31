Израиль при освобождении палестинцев из тюрем стал выдавать им памятные браслеты
Освобожденным из израильских тюрем палестинским заключенным начали выдавать на память браслеты. Об этом сообщает Channel 12 со ссылкой на Управление тюрем Израиля.
На памятных браслетах находятся флаг Израиля и надписи на иврите и арабском языке «Вечный народ не забывает» и «Я буду преследовать своих врагов и настигну их».
20 января Ynet сообщил, что освобожденные из сектора Газа заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер получили от боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» памятные «подарки». В том числе, девушкам выдали карту анклава и их фотографии во время пребывания в плену.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом». По данным израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период боевики должны освободить 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных. В тот же день «Хамас» передал Израилю пленных Гонен, Дамари и Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль выпустил из тюрем 90 палестинцев.
25 января группировка передала Израилю пленных – военнослужащих Карину Ариеву, Даниэллу Гильбоа, Нааму Леви и Лири Альбаг. В свою очередь Израиль освободил 200 палестинских заключенных. 30 января «Хамас» вернул Израилю военнослужащую Агам Бергер, израильтянок Арбель Йехуд и Гади Мозес, а также пять граждан Таиланда.