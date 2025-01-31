Израиль при освобождении палестинцев из тюрем стал выдавать им памятные браслеты

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом». По данным израильских СМИ, первый этап сделки продлится 42 дня, за этот период боевики должны освободить 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинских заключенных. В тот же день «Хамас» передал Израилю пленных Гонен, Дамари и Штайнбрехер, похищенных боевиками 7 октября 2023 г. В обмен Израиль выпустил из тюрем 90 палестинцев.