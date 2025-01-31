Белый дом подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху в Белом доме 4 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет рабочую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 4 февраля, рассказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.
«Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху прибудет сюда во вторник, 4 февраля, для рабочей встречи с президентом», – сказал Левитт во время пресс-брифинга.
Ранее о планах Нетаньяху встретиться с Трампом сообщала его канцелярия.
Нетаньяху станет первым иностранным лидером , который встретится с Трампом в Белом доме после его вступления в должность.
Премьер еврейского государства был одним из первых, кто поздравил Трампа со второй инаугурацией, заявив в видеообращении, что «лучшие дни» их союза «еще впереди».
Нетаньяху также поблагодарил Трампа за помощь в заключении соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и «Хамасом».
21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
На фоне этого палата представителей конгресса США 10 января 2025 г. приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».