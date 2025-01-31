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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху в Белом доме 4 февраля

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет рабочую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 4 февраля, рассказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

«Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху прибудет сюда во вторник, 4 февраля, для рабочей встречи с президентом», – сказал Левитт во время пресс-брифинга.

Ранее о планах Нетаньяху встретиться с Трампом сообщала его канцелярия.

Нетаньяху станет первым иностранным лидером , который встретится с Трампом в Белом доме после его вступления в должность.

Премьер еврейского государства был одним из первых, кто поздравил Трампа со второй инаугурацией, заявив в видеообращении, что «лучшие дни» их союза «еще впереди».

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за помощь в заключении соглашения о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и «Хамасом».

21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

На фоне этого палата представителей конгресса США 10 января 2025 г. приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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