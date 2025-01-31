Белый дом подтвердил встречу Трампа и Нетаньяху в Белом доме 4 февраля

На фоне этого палата представителей конгресса США 10 января 2025 г. приняла законопроект о санкциях против должностных лиц МУС. Согласно документу, санкции грозят за «любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».