Освобожденные в Газе заложницы получили «подарки» от «Хамаса»

Заложницы, похищенные 7 октября 2023 г., были переданы Израилю вечером 19 января. Израиль также освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на заложников из Газы. Среди них – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.