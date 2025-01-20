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Освобожденные в Газе заложницы получили «подарки» от «Хамаса»

Ведомости

Освобожденные из Газы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер получили от «Хамаса» памятные «подарки». Об этом сообщает портал Ynet.

Девушкам выдали сумки с сувенирами из Газы. После воссоединения с родными их доставили вертолетом в больницу Шиба Тель-Хашомер, которая была специально подготовлена для их приема.

Заложницы, похищенные 7 октября 2023 г., были переданы Израилю вечером 19 января. Израиль также освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на заложников из Газы. Среди них – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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