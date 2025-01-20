Освобожденные в Газе заложницы получили «подарки» от «Хамаса»
Освобожденные из Газы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер получили от «Хамаса» памятные «подарки». Об этом сообщает портал Ynet.
Девушкам выдали сумки с сувенирами из Газы. После воссоединения с родными их доставили вертолетом в больницу Шиба Тель-Хашомер, которая была специально подготовлена для их приема.
Заложницы, похищенные 7 октября 2023 г., были переданы Израилю вечером 19 января. Израиль также освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на заложников из Газы. Среди них – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.
Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.