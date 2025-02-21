Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении сделки при передаче останков заложников
Вместо тела израильской заложницы Шири Бибас боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» передали останки неизвестной жительницы сектора Газа, что является жестоким нарушением соглашения о прекращении огня в анклаве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия политика.
«Мы будем действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми живыми и мертвыми заложниками и добиться того, чтобы "Хамас" заплатил полную цену за это жестокое и злостное нарушение соглашения», – подчеркнул Нетаньяху.
20 февраля Международный Красный Крест передал тела четырех заложников израильским военным и представителям Агентства безопасности Израиля. Речь идет об останках 83-летнего Одеда Лифшица, Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Все они были похищены 7 октября 2023 г.
21 февраля армия обороны Израиля сообщила, что после завершения процесса опознания тел пленных установлено, что боевики не передали тело Бибас. Переданные останки также не совпадают с каким-либо другим заложником. При этом итоги судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» вернул тела сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Они были убиты в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года.