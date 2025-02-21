Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении сделки при передаче останков заложников

21 февраля армия обороны Израиля сообщила, что после завершения процесса опознания тел пленных установлено, что боевики не передали тело Бибас. Переданные останки также не совпадают с каким-либо другим заложником. При этом итоги судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что «Хамас» вернул тела сыновей Бибас – Кфира и Ариэля. Они были убиты в плену боевиков в ноябре 2023 г. На момент гибели Кфиру было 10 месяцев, а Ариэлю – четыре года.