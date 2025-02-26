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В Кремле заявили о сохранении интереса к экономическому сотрудничеству с США

Ведомости

Россия сохраняет заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества с США в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что интервью вызвало большое внимание со стороны мировых СМИ.

«Это были ответы на текущие вопросы, вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня. Ситуация развивается достаточно динамично, и президент разъяснил нашу позицию», – ответил Песков.

24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. «Они (редкоземельные металлы) у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие», – сказал глава государства.

На совещании Путин также сообщил, что Россия планирует кратно увеличить производство высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов. Для достижения этих целей в 2025 г. запущен национальный проект «Новые материалы и химия», напомнил президент.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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