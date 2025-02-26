В Кремле заявили о сохранении интереса к экономическому сотрудничеству с США

24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. «Они (редкоземельные металлы) у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие», – сказал глава государства.