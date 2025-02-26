В Кремле заявили о сохранении интереса к экономическому сотрудничеству с США
Россия сохраняет заинтересованность в реализации проектов экономического сотрудничества с США в самых различных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также подчеркнул, что интервью вызвало большое внимание со стороны мировых СМИ.
«Это были ответы на текущие вопросы, вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня. Ситуация развивается достаточно динамично, и президент разъяснил нашу позицию», – ответил Песков.
24 февраля Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Позже в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин заявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. «Они (редкоземельные металлы) у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие», – сказал глава государства.
На совещании Путин также сообщил, что Россия планирует кратно увеличить производство высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов. Для достижения этих целей в 2025 г. запущен национальный проект «Новые материалы и химия», напомнил президент.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов и у Вашингтона «есть то, что может быть полезно» Москве. Вместе с тем Трамп намерен подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов с Украиной. Он заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю.