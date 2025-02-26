Кандидата в президенты Румынии Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса

2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, но 6 декабря принял решение отменить их. Основанием для этого стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия. В решении говорилось, что избирательный процесс начнется заново и правительству нужно назначить новую дату выборов. Джорджеску назвал решение суда госпереворотом, так как никаких доказательств выдвинутых против него обвинений представлено не было. Повторное голосование на президентских выборах в Румынии состоится 4 мая, второй тур – 18 мая.