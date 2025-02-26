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Кандидата в президенты Румынии Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса

Ведомости

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что Джорджеску остановили на дороге, после чего его задержали и доставили в прокуратуру на допрос.

24 ноября 2024 г. в Румынии прошел первый тур выборов президента. Джорджеску лидировал на нем с результатом в 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, премьер-министр страны Марчел Чолаку – 19,15%.

2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, но 6 декабря принял решение отменить их. Основанием для этого стали обвинения в том, что кампанию победителя в социальных сетях якобы финансировала Россия. В решении говорилось, что избирательный процесс начнется заново и правительству нужно назначить новую дату выборов. Джорджеску назвал решение суда госпереворотом, так как никаких доказательств выдвинутых против него обвинений представлено не было. Повторное голосование на президентских выборах в Румынии состоится 4 мая, второй тур – 18 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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