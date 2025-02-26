Зеленский выступил против планов США оставить Украину в долгах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках сделки с США о совместной разработке ресурсов для него главное, чтобы Украина не осталась должником, сообщает «РБК-Украина».
Зеленский подчеркнул в нынешнем варианте соглашения нет требований со стороны США о выплате долга. По мнению политика, оставить его за Украиной было бы «несправедливо».
В окончательной версии соглашения предусматривается создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Зеленский рассказал, что по его мнению, в рамках создания фонда Украина и США будут выступать как партнеры. По словам украинского президента, страны будут им управлять совместно, а также иметь в нем равные права.
25 февраля газета Financial Times (FT) сообщала, что Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам в области безопасности, отмечает издание. Официальные лица Украины утверждали также, что страны договорились о более выгодных условиях.