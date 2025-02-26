Зеленский выступил против планов США оставить Украину в долгах

В окончательной версии соглашения предусматривается создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Зеленский рассказал, что по его мнению, в рамках создания фонда Украина и США будут выступать как партнеры. По словам украинского президента, страны будут им управлять совместно, а также иметь в нем равные права.