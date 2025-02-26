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Зеленский выступил против планов США оставить Украину в долгах

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках сделки с США о совместной разработке ресурсов для него главное, чтобы Украина не осталась должником, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский подчеркнул в нынешнем варианте соглашения нет требований со стороны США о выплате долга. По мнению политика, оставить его за Украиной было бы «несправедливо».

В окончательной версии соглашения предусматривается создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Зеленский рассказал, что по его мнению, в рамках создания фонда Украина и США будут выступать как партнеры. По словам украинского президента, страны будут им управлять совместно, а также иметь в нем равные права.

25 февраля газета Financial Times (FT) сообщала, что Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам в области безопасности, отмечает издание. Официальные лица Украины утверждали также, что страны договорились о более выгодных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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