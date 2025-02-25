FT: Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемых

FT: Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемыхПри этом в новой версии соглашения нет гарантий безопасности со стороны США, утверждает газета
Украина согласилась на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд, пишет британская газета Financial Times (FT). Киев надеется, что это соглашение улучшит отношения с администрацией американского президента Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам в области безопасности, отмечает издание.
FT со ссылкой на украинских чиновников сообщает, что после того, как США отказались от требований на получение $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов, Киев согласился подписать соглашение. Официальные лица республики утверждали также, что они договорились о гораздо более выгодных условиях.
В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике. Он не включает минеральные ресурсы, которые уже пополняют государственную казну Украины, то есть не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. При этом в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет газета.
24 февраля The New York Times (NYT) со ссылкой на текст документа также сообщила, что версия соглашения по добыче украинских полезных ископаемых содержала более выгодные условия для республики, чем предыдущие проекты, но не включала гарантий безопасности со стороны США, которые запрашивал Киев.
Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Именно такую сумму Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным разговором» требование о возврате $500 млрд в виде полезных ископаемых, писала The Guardian. 24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с Киевом в ближайшую неделю.