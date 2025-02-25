FT: Украина согласилась на сделку с США о полезных ископаемых

В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике. Он не включает минеральные ресурсы, которые уже пополняют государственную казну Украины, то есть не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. При этом в соглашении отсутствуют какие-либо ссылки на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет газета.