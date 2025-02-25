NYT: в новой версии соглашения по ископаемым нет гарантий безопасности Украины
Соглашение по добыче украинских редкоземельных металлов с США не включает гарантий безопасности для Украины, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на текст документа.
«Обсуждаемая в понедельник (24 февраля) версия соглашения содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантий безопасности, которые запрашивала Украина», – говорится в материале.
Собеседники газеты сообщили, что гарантии безопасности обсуждались в ходе переговоров Киева и Вашингтона. Переговоры по состоянию на вечер 24 февраля продолжаются, поэтому условия сделки все еще могут поменяться, отмечает NYT.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.
24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности.