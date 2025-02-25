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NYT: в новой версии соглашения по ископаемым нет гарантий безопасности Украины

Ведомости

Соглашение по добыче украинских редкоземельных металлов с США не включает гарантий безопасности для Украины, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на текст документа.

«Обсуждаемая в понедельник (24 февраля) версия соглашения содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантий безопасности, которые запрашивала Украина», – говорится в материале.

Собеседники газеты сообщили, что гарантии безопасности обсуждались в ходе переговоров Киева и Вашингтона. Переговоры по состоянию на вечер 24 февраля продолжаются, поэтому условия сделки все еще могут поменяться, отмечает NYT.

Президент США Дональд Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог уточнял, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах.

24 февраля Трамп заявил, что планирует подписать соглашение по добыче ресурсов с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшую неделю. Киев при этом выступает за внесение изменений в договор, в частности, его не устраивает, что в нем отсутствуют гарантии безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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