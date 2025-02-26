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США при Трампе не будут предоставлять гарантии безопасности Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет предоставлять Украине гарантии безопасности, эту ответственность возьмет на себя Европа.

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности, мы поручим это Европе, потому что, знаете, Европа – их сосед. Но мы позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», – сказал Трамп во время первого заседания своего кабинета, отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности он собирается предоставить Украине.

Трамп также заявил, что не собирается выделять Украине больше денег и намерен вернуть то, что потратил его предшественник Джо Байден.

«Я не хочу тратить больше денег, потому что… Байден потратил $350 млрд без малейшего шанса вернуть их. Теперь мы вернем все эти деньги, и даже больше», – сказал Трамп.

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис. 24 января президент РФ Владимир Путин объявил о готовности к переговорам. В феврале Трамп созвонился с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций из РФ и США без участия глав государств. Представители Украины и Европы также не присутствовали на встрече.

24 февраля Трамп на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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