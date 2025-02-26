США при Трампе не будут предоставлять гарантии безопасности Украине

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис. 24 января президент РФ Владимир Путин объявил о готовности к переговорам. В феврале Трамп созвонился с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций из РФ и США без участия глав государств. Представители Украины и Европы также не присутствовали на встрече.