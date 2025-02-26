Трамп анонсировал скорое введение 25%-ных пошлин на импорт из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из Европейского союза, в том числе на автомобили.
«Мы объявим об этом очень скоро, и это будет 25% в целом, в частности, на автомобили и все остальное», – сказал Трамп во время первого заседания кабинета министров.
Трамп обвинил ЕС в недобросовестном отношении к США. «Они не принимают наши автомобили. Они практически не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию, используя для этого всевозможные предлоги, – объяснил он. – А мы принимаем у них все, и у нас дефицит торговли с Европейским союзом составляет около $300 млрд… Европейский союз был создан для того, чтобы обманывать США… Это его цель, и они хорошо с этим справились».
Комментируя возможный ответ со стороны ЕС, Трамп сказал, «они могут попытаться, но их цифры никогда не сравнятся с нашими, потому что мы можем просто выйти из игры».
«Мы – это «горшок с золотом», нас хотят все. Они могут пытаться ввести ответные меры, но это не может быть успешным, потому что мы просто прекратим покупать. И если это случится, мы победим», – подчеркнул он.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.
После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном в сфере торговли.