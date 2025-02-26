Трамп анонсировал скорое введение 25%-ных пошлин на импорт из ЕС

Трамп обвинил ЕС в недобросовестном отношении к США. «Они не принимают наши автомобили. Они практически не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию, используя для этого всевозможные предлоги, – объяснил он. – А мы принимаем у них все, и у нас дефицит торговли с Европейским союзом составляет около $300 млрд… Европейский союз был создан для того, чтобы обманывать США… Это его цель, и они хорошо с этим справились».