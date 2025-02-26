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Трамп анонсировал скорое введение 25%-ных пошлин на импорт из ЕС

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из Европейского союза, в том числе на автомобили.

«Мы объявим об этом очень скоро, и это будет 25% в целом, в частности, на автомобили и все остальное», – сказал Трамп во время первого заседания кабинета министров.

Трамп обвинил ЕС в недобросовестном отношении к США. «Они не принимают наши автомобили. Они практически не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию, используя для этого всевозможные предлоги, – объяснил он. – А мы принимаем у них все, и у нас дефицит торговли с Европейским союзом составляет около $300 млрд… Европейский союз был создан для того, чтобы обманывать США… Это его цель, и они хорошо с этим справились».

Комментируя возможный ответ со стороны ЕС, Трамп сказал, «они могут попытаться, но их цифры никогда не сравнятся с нашими, потому что мы можем просто выйти из игры».

«Мы – это «горшок с золотом», нас хотят все. Они могут пытаться ввести ответные меры, но это не может быть успешным, потому что мы просто прекратим покупать. И если это случится, мы победим», – подчеркнул он.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.

После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном в сфере торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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