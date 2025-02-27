В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные цветы перед 8 марта

По словам парламентария, цветочная отрасль России продолжает испытывать значительную зависимость от импорта. По его данным, в 2024 г. доля ввозимых цветов составила 70-80%. При этом почти половина всех цветочных поставок поступает из Нидерландов – страны, которая не является дружественной к РФ. А посадочный материал цветов, например, столь популярных на 8 марта тюльпанов, практически полностью импортный.