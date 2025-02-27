В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные цветы перед 8 марта
В канун 8 марта в России предложили поднять пошлины на импортные цветы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. О своем обращении к главе Минсельхоза он рассказал «РИА Новости».
По словам парламентария, цветочная отрасль России продолжает испытывать значительную зависимость от импорта. По его данным, в 2024 г. доля ввозимых цветов составила 70-80%. При этом почти половина всех цветочных поставок поступает из Нидерландов – страны, которая не является дружественной к РФ. А посадочный материал цветов, например, столь популярных на 8 марта тюльпанов, практически полностью импортный.
«Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов», – поясняется в документе, направленном в Минсельхоз.
Также предлагается рассмотреть снижение ставки НДС до 10% для российских производителей.
Гусев отметил, что цветы – это не только элемент красоты, но и значимая часть экономики. Поэтому сейчас нужно оказать поддержку и предоставить возможности развития российским производителям.
11 декабря 2024 г. стало известно, что продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 г. Жители РФ за год купили 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов. В 2023 г. в стране было продано 1,9 млрд шт. свежесрезанных цветов, в 2022 г. – 1,8 млрд. Позитивной динамике поспособствовало то, что отечественные производители стали выращивать больше цветов.