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В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные цветы перед 8 марта

Ведомости

В канун 8 марта в России предложили поднять пошлины на импортные цветы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. О своем обращении к главе Минсельхоза он рассказал «РИА Новости».

По словам парламентария, цветочная отрасль России продолжает испытывать значительную зависимость от импорта. По его данным, в 2024 г. доля ввозимых цветов составила 70-80%. При этом почти половина всех цветочных поставок поступает из Нидерландов – страны, которая не является дружественной к РФ. А посадочный материал цветов, например, столь популярных на 8 марта тюльпанов, практически полностью импортный.

«Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов», – поясняется в документе, направленном в Минсельхоз.

Также предлагается рассмотреть снижение ставки НДС до 10% для российских производителей.

Гусев отметил, что цветы – это не только элемент красоты, но и значимая часть экономики. Поэтому сейчас нужно оказать поддержку и предоставить возможности развития российским производителям.

11 декабря 2024 г. стало известно, что продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 г. Жители РФ за год купили 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов. В 2023 г. в стране было продано 1,9 млрд шт. свежесрезанных цветов, в 2022 г. – 1,8 млрд. Позитивной динамике поспособствовало то, что отечественные производители стали выращивать больше цветов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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