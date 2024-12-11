Продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 года

Продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 годаЭтому способствует в том числе рост доли рынка отечественных производителей
Жители России по итогам 2024 г. купят 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов, следует из совместного исследования маркетплейса цветов и подарков Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen (есть у «Ведомостей»). После резкого снижения продаж в 2022 г. показатель восстановился и достиг уровня 2021 г., пишут аналитики. В 2023 г. в стране было продано 1,9 млрд шт. свежесрезанных цветов, в 2022 г. – 1,8 млрд.
В денежном выражении реализация цветов в последние два года также росла. Если в 2021 г. покупатели потратили на них 250 млрд руб., то в 2022 г. – на 15% больше, или 295 млрд руб. В 2023 г. продажи цветов в деньгах также продемонстрировали рост на 15% год к году и достигли 349 млрд руб., в 2024 г. – на 13% до 402 млрд руб., следует из исследования.