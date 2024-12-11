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/ Бизнес

Продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 года

Этому способствует в том числе рост доли рынка отечественных производителей
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Жители России по итогам 2024 г. купят 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов, следует из совместного исследования маркетплейса цветов и подарков Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen (есть у «Ведомостей»). После резкого снижения продаж в 2022 г. показатель восстановился и достиг уровня 2021 г., пишут аналитики. В 2023 г. в стране было продано 1,9 млрд шт. свежесрезанных цветов, в 2022 г. – 1,8 млрд.

В денежном выражении реализация цветов в последние два года также росла. Если в 2021 г. покупатели потратили на них 250 млрд руб., то в 2022 г. – на 15% больше, или 295 млрд руб. В 2023 г. продажи цветов в деньгах также продемонстрировали рост на 15% год к году и достигли 349 млрд руб., в 2024 г. – на 13% до 402 млрд руб., следует из исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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