Продажи цветов в России восстановились до уровня 2021 года

В денежном выражении реализация цветов в последние два года также росла. Если в 2021 г. покупатели потратили на них 250 млрд руб., то в 2022 г. – на 15% больше, или 295 млрд руб. В 2023 г. продажи цветов в деньгах также продемонстрировали рост на 15% год к году и достигли 349 млрд руб., в 2024 г. – на 13% до 402 млрд руб., следует из исследования.