Шойгу обсудил с министром обороны Малайзии военное сотрудничество
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Малайзию провел переговоры с министром обороны страны Мохамедом Халедом Нордином. Об этом сообщает ТАСС.
Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, глобальной и региональной безопасности. В состав российской делегации на переговорах, в том числе, вошли заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
26 февраля Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Совбез России сообщал, что в рамках визита секретаря ведомства в Индонезию и Малайзию запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений и обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Поездка продлится до 28 февраля.
24 февраля Шойгу прибыл в Джакарту. На следующий день он провел переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам переговоров секретарь российского Совбеза рассказал, что Субианто принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Россию.