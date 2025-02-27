Шойгу обсудил с министром обороны Малайзии военное сотрудничество

26 февраля Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Совбез России сообщал, что в рамках визита секретаря ведомства в Индонезию и Малайзию запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений и обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Поездка продлится до 28 февраля.