Шойгу прибыл в Малайзию с рабочим визитом

24 февраля Совбез сообщил, что Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Во время визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в частности по тематике безопасности и обороны. Также планируется обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Поездка продлится до 28 февраля.