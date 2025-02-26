Шойгу прибыл в Малайзию с рабочим визитом
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Об этом сообщает ТАСС.
В аэропорту Шойгу встретил российский посол в Малайзии Наиль Латыпов.
24 февраля Совбез сообщил, что Шойгу во главе межведомственной делегации направился с рабочим визитом в Индонезию и Малайзию. Во время визита запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, в частности по тематике безопасности и обороны. Также планируется обмен мнениями по международным и региональным проблемам. Поездка продлится до 28 февраля.
В тот же день секретарь Совбеза прибыл в Джакарту. На следующий день Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином. После переговоров политики обменялись памятными подарками. Шойгу по результатам своей рабочей поездки в Индонезию назвал переговоры с Шамсуддином обстоятельными и подробными.