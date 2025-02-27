Пентагон в течение месяца начнет увольнять трансгендеров из армии США
В армии США в течение 30 дней начнут увольнять со службы трансгендеров. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона.
Исключения могут быть предоставлены лишь в тех случаях, когда военнослужащий сможет убедительно доказать, что его служба соответствует интересам государства и напрямую способствует поддержанию боеспособности.
«Военнослужащие, у которых в настоящее время диагностирована гендерная дисфория или которые в прошлом страдали от нее или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут уволены с военной службы», – говорится в служебной записке.
Для получения исключения от увольнения придется доказать, что военнослужащий никогда не намеревался сменить пол. Также на протяжении трех лет нужно демонстрировать психологическую стабильность в своей половой идентичности.
До этого президент США Дональд Трамп отменил указ, подписанный Джо Байденом в 2021 г., который разрешал трансгендерам служить в армии США и запрещал увольнение военнослужащих на основе их гендерной самоидентификации. Более того, Трамп подписал указ, согласно которому правительство США признает только два пола: мужской и женский.
6 февраля Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в рамках профессионального и школьного спорта. Американский лидер отмечал, что этот шаг стал частью его обещания вернуть «здравый смысл» в страну.