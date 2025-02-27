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Пентагон в течение месяца начнет увольнять трансгендеров из армии США

Ведомости

В армии США в течение 30 дней начнут увольнять со службы трансгендеров. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона.

Исключения могут быть предоставлены лишь в тех случаях, когда военнослужащий сможет убедительно доказать, что его служба соответствует интересам государства и напрямую способствует поддержанию боеспособности.

«Военнослужащие, у которых в настоящее время диагностирована гендерная дисфория или которые в прошлом страдали от нее или демонстрируют симптомы, соответствующие гендерной дисфории, будут уволены с военной службы», – говорится в служебной записке.

Для получения исключения от увольнения придется доказать, что военнослужащий никогда не намеревался сменить пол. Также на протяжении трех лет нужно демонстрировать психологическую стабильность в своей половой идентичности.

До этого президент США Дональд Трамп отменил указ, подписанный Джо Байденом в 2021 г., который разрешал трансгендерам служить в армии США и запрещал увольнение военнослужащих на основе их гендерной самоидентификации. Более того, Трамп подписал указ, согласно которому правительство США признает только два пола: мужской и женский.

6 февраля Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в рамках профессионального и школьного спорта. Американский лидер отмечал, что этот шаг стал частью его обещания вернуть «здравый смысл» в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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