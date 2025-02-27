Пентагон в течение месяца начнет увольнять трансгендеров из армии США

До этого президент США Дональд Трамп отменил указ, подписанный Джо Байденом в 2021 г., который разрешал трансгендерам служить в армии США и запрещал увольнение военнослужащих на основе их гендерной самоидентификации. Более того, Трамп подписал указ, согласно которому правительство США признает только два пола: мужской и женский.