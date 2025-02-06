Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий участие трансгендерных атлетов в спортивных соревнованиях среди женщин в рамках профессионального и школьного спорта, передает корреспондент «Ведомостей». Школы, которые продолжат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, будут лишены федерального финансирования.
На церемонии подписания Трамп подчеркнул, что долго ждал этого момента и назвал этот шаг частью своего обещания вернуть «здравый смысл» в страну.
«При администрации Трампа мы будем защищать гордую традицию женского спорта, и мы не позволим мужчинам избивать, ранить и обманывать наших женщин и девочек. С этого момента женский спорт будет только для женщин», – сказал Трамп. – Война против женского спорта окончена».
До этого пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт заявила журналистам, что Трамп ожидает, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты США будут соблюдать его указ, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских видах спорта.
«Он действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта», – сказал Левитт. «Я думаю, что президент, подписав этот указ, начинает очень публичную кампанию давления на эти организации, чтобы они поступили правильно в отношении женщин и девочек».
21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.