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Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий участие трансгендерных атлетов в спортивных соревнованиях среди женщин в рамках профессионального и школьного спорта, передает корреспондент «Ведомостей». Школы, которые продолжат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, будут лишены федерального финансирования.

На церемонии подписания Трамп подчеркнул, что долго ждал этого момента и назвал этот шаг частью своего обещания вернуть «здравый смысл» в страну.

«При администрации Трампа мы будем защищать гордую традицию женского спорта, и мы не позволим мужчинам избивать, ранить и обманывать наших женщин и девочек. С этого момента женский спорт будет только для женщин», – сказал Трамп. – Война против женского спорта окончена».

До этого пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт заявила журналистам, что Трамп ожидает, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты США будут соблюдать его указ, запрещающий биологическим мужчинам участвовать в женских видах спорта.

«Он действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта», – сказал Левитт. «Я думаю, что президент, подписав этот указ, начинает очень публичную кампанию давления на эти организации, чтобы они поступили правильно в отношении женщин и девочек».

21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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