Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

«Он действительно ожидает, что Олимпийский комитет и Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA) больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта», – сказал Левитт. «Я думаю, что президент, подписав этот указ, начинает очень публичную кампанию давления на эти организации, чтобы они поступили правильно в отношении женщин и девочек».