Путин включил Якушева в состав коллегии Минюста
Секретарь генсовета «Единой России» и первый замглавы Совета Федерации Владимир Якушев включен в состав коллегии Министерства юстиции РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, исключив из коллегии экс-заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова.
Саму коллегию возглавляет глава Минюста Константин Чуйченко. Она существует для рассмотрения вопросов по реализации возложенных на ведомство задач, а также выработке обоснованных и целесообразных управленческих решений и является постоянно действующим совещательным органом при министре.
3 февраля Путин подписал указ, согласно которому Вуколов был освобожден от должности. Вуколов занимал пост заместителя министра с сентября 2022 г. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас у министра юстиции России Константина Чуйченко восемь заместителей – Евгений Забарчук, Елена Ардабьева, Али Алханов, Максим Бесхмельницын, Дмитрий Жуйков, Константин Панферов, Олег Свириденко и Вадим Федоров.
14 декабря генсовет «Единой России» избрал Якушева секретарем. Якушев родился 14 июня 1968 г. в Нефтекамске. Окончил Тюменский государственный университет. Кандидат экономических наук (2005). В 2001-2005 гг. занимал пост вице-губернатора Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 г. – глава Тюмени. В 2005 г. единогласно утвержден депутатами Тюменской областной думы в должности губернатора. В 2010 г. переутвержден на этом посту. В 2014 г. победил на прямых губернаторских выборах с 87,3% голосов. 18 мая 2018 г. указом президента назначен на должность министра строительства и ЖКХ России. 9 ноября 2020 г. стал полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. 15 июня 2024 г. назначен врио секретаря генсовета «Единой России». 25 сентября 2024 г. избран первым вице-спикером Совета Федерации.