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Генсовет «Единой России» избрал Якушева секретарем

Ведомости

Генеральный совет «Единой России» утвердил первого вице-спикера Совета Федерации, временно исполняющего обязанности секретаря генсовета Владимира Якушева в должности. Об этом сообщается на сайте партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заметил, что Якушев с момента назначения врио секретаря генсовета хорошо проявил себя как организатор партийной работы.

«Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли», – подчеркнул Якушев.

Якушев родился 14 июня 1968 г. в Нефтекамске. Окончил Тюменский государственный университет. Кандидат экономических наук (2005). В 2001-2005 гг. занимал пост вице-губернатора Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 г. – глава Тюмени. В 2005 г. единогласно утвержден депутатами Тюменской областной думы в должности губернатора. В 2010 г. переутвержден на этом посту. В 2014 г. победил на прямых губернаторских выборах с 87,3% голосов. 18 мая 2018 г. указом президента назначен на должность министра строительства и ЖКХ России. 9 ноября 2020 г. стал полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. 15 июня 2024 г. назначен врио секретаря генсовета «Единой России». 25 сентября 2024 г. избран первым вице-спикером Совета Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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