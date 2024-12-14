Генсовет «Единой России» избрал Якушева секретарем

Якушев родился 14 июня 1968 г. в Нефтекамске. Окончил Тюменский государственный университет. Кандидат экономических наук (2005). В 2001-2005 гг. занимал пост вице-губернатора Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 г. – глава Тюмени. В 2005 г. единогласно утвержден депутатами Тюменской областной думы в должности губернатора. В 2010 г. переутвержден на этом посту. В 2014 г. победил на прямых губернаторских выборах с 87,3% голосов. 18 мая 2018 г. указом президента назначен на должность министра строительства и ЖКХ России. 9 ноября 2020 г. стал полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. 15 июня 2024 г. назначен врио секретаря генсовета «Единой России». 25 сентября 2024 г. избран первым вице-спикером Совета Федерации.