Кто такой Владимир Якушев

Кто такой Владимир ЯкушевБывший полпред президента стал первым вице-спикером Совета Федерации
Врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Подробнее о нем – в материале «Ведомостей».
Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 г. в Нефтекамске (Башкирская АССР). В 1986-1988 гг. служил в рядах Советской армии. Окончил Тюменский государственный университет по специальностям «Правоведение» (1993) и «Финансы и кредит» (1997). Кандидат экономических наук (2005).
В 1993-2001 гг. работал на различных должностях (юрисконсульт; и. о. директора филиала; директор филиала; вице-президент – директор филиала; президент) ОАО «Запсибкомбанк». В 2001-2005 гг. занимал пост вице-губернатора Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 г. – глава Тюмени.
В 2005 г. единогласно утвержден депутатами Тюменской областной думы в должности главы региона. В 2010 г. переутвержден на этом посту. В 2014 г. победил на прямых губернаторских выборах, набрав 87,3% голосов.
18 мая 2018 г. указом президента назначен на должность министра строительства и ЖКХ России. 9 ноября 2020 г. стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). 15 июня 2024 г. назначен временно исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России».
Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского. Является членом высшего совета «Единой России». Почетный гражданин Тюменской области, почетный гражданин Надымского района (ЯНАО). С 2009 г. член правления Союза биатлонистов России.
Находится под санкциями США, Канады, Великобритании.
Женат, двое детей.