Додон: президентские выборы в Молдавии могут пройти досрочно
Парламентские выборы в Молдавии могут пройти в июле 2025 г., за ними могут быть также назначены досрочные президентские выборы, рассказал бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью ТАСС.
По мнению Додона, власть Молдавии сожалеет о том, что не провела досрочные парламентские выборы в конце 2024 г. или в начале 2025 г. Бывший президент считает, что они состоятся в конце июля 2025 г., раньше запланированного периода.
Додон рассказал, что при таком сценарии о формировании в Молдавии новой власти можно будет говорить уже к концу лета 2025 г. После формирования новой администрации, по мнению политика, начнется расследование «беззакония» президента республики Майи Санду.
Парламентские выборы в Молдавии должны пройти осенью 2025 г.
23 декабря Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия. В Службе внешней разведки РФ заявили, что Санду приказала завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья «за сепаратизм».