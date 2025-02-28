Песков призвал ждать информацию о встрече в Стамбуле от дипломатических ведомств
Переговоры делегаций в Стамбуле происходили на уровне дипломатических ведомств, поэтому информацию необходимо ждать от них, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
Так он прокомментировал вопрос об итогах переговоров делегаций РФ и США 27 февраля.
27 февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций РФ и США. Они длились более шести часов. Составы делегаций не оглашались. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций, без участия глав государств. 12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры договорились о личной встрече.