Песков призвал ждать информацию о встрече в Стамбуле от дипломатических ведомств

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций РФ и США. Они длились более шести часов. Составы делегаций не оглашались. 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что результаты встречи покажут, насколько «быстро и эффективно» получится двигаться в будущем.